Самарский облсуд оставил без изменения сроки наказания для полицейских-тыловиков

В понедельник, 6 декабря, Самарский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы и изменил приговор по делу полицейских-тыловиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, обвиняемыми были два майора внутренней службы: начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов — экс-начальник управления по вопросам миграции.

В начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредником был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот "накрутил" комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате у "клиента" попросили 500 тыс. рублей.

Шаталову также вменяли несколько эпизодов махинаций с госконтрактами.

Советский районный суд 25 июня приговорил Шаталова к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей. По обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) его оправдали.

Александр Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима и штраф 2,1 млн рублей.

Дмитрию Котову суд назначил семь лет заключения в колонии строгого режима и штраф 3 млн рублей.

6 декабря Самарский облсуд изменил приговор Шаталову, Котову и Москвитину. Основное наказание — лишение свободы осталось. Изменения коснулись дополнительного наказания. Всем подсудимым отменили запрет занимать после освобождения определенные должности. Также Москвитину снизили штраф до 1,6 млн рублей.