Силовики проводят обыски в управлении Росалкогольрегулирования по ПФО из-за "Мистера Сидра"

В управление Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу пришли силовики. По данным федеральных телеграм-каналов, в здание в Нижнем Новгороде наведались сотрудники экономической безопасности ГУ МВД по Самарской области. Визитеры изъяли технику и документы. Сообщается, что действо связанно с расследованием смертельных отравлений людей "Мистером Сидром".

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области подтверждать или опровергать информацию не стали. Но, по данным источников "Волга Ньюс", действительно во время расследования дела об отравлениях появилась информация о возможных "крышеваниях" предпринимателей, торгующих алкоголем с нарушениями, со стороны сотрудников Росалкогольрегулирования. Информация была еще три недели назад. Предполагается, что работники госструктуры могли находиться "на зарплатах" и производителей сидра, в том числе в Самарской области. Сейчас в ситуации разбираются.

Напомним, по версии следствия, в мае 2023 г. Дмитрий и Алексей Егоровы (сын и отец) при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ГУ МВД по Самарской области шесть тонн метилового спирта. Жидкость ранее изымали из продажи и хранили на складе. Спирт Егоровы продали Артему Айрапетяну. А тот нелегально поставлял сырье учредителю ООО "Анди" (производство находится в пос. Винтай) Анару Гусейнов, который использовал его при производстве сидра. В начале июня суррогатным сидром производства "Анди" в разных регионах России отравились более сотни человек, несколько десятков — погибли.

Айрапетяна еще 9 июня арестовал суд Самарского района Самары, ему предъявили обвинение в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 3 ст. 238 УК РФ). В отношении Егоровых и Гребенкина возбудили уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкин и Дмитрий Егоров признали вину, и их арестовал суд Октябрьского района Самары. Гусейнова арестовал суд в Ульяновске. Алексей Егоров был объявлен в розыск, в итоге суд арестовал его заочно.

После трагедии министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Также должен быть уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.