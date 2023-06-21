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Преступления Происшествия

По "делу о сидре" продолжают искать одного из главных фигурантов

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики продолжают розыск Алексея Егорова. Его подозревают в смертельных отравлениях людей сидром. При этом, как сообщили служители Фемиды, Егорова заочно арестовали: это значит, что сразу после задержания его поместят под стражу.

Напомним, по версии следствия, в мае 2023 г. Дмитрий и Алексей Егоровы (сын и отец) при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада регионального ГУ МВД 6 тонн метилового спирта. Жидкость ранее изымали из продажи и хранили на складе. Спирт Егоровы продали Артему Айрапетяну. А он нелегально поставлял сырье учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову.

Айрапетяна еще 9 июня арестовал суд Самарского района Самары, ему предъявили обвинение в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 3 ст. 238 УК РФ). В отношении Егоровых и Гребенкина возбудили уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкин и Дмитрий Егоров признали вину и их арестовал суд Октябрьского района Самары. Гусейнова арестовал суд в Ульяновске. Алексей Егоров был объявлен в розыск, в итоге суд арестовал его заочно.

Суррогатным сидром производства "Анди" в разных регионах России, по данным Минздрава на 17 июня, отравились 106 человек, 36 из них скончались. Но эти цифры еще продолжают расти. Например, 20 июня стало известно, что число жертв сидра в Самарской области увеличилось с 10 до 12.

Известны необычные случаи. Так, по данным "Базы" от отравления "Мистером Сидром" умерла в Самаре девушка Снежана. А вот ее парень запивал сидр крепкими напитками и выжил.

"Судя по всему, этанол в его организме смешался с опасным метанолом и, превратившись в антидот, спас парня от смерти", — пишет "База".

После трагедии с сидром, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Но на 21 июня Сафронов все еще занимает должность по информации сайта ГУ МВД по Самарской области.

Также должен быть уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

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