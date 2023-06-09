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Преступления Происшествия

По делу об отравлениях сидром задержали еще четверых человек

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали четверых человек по уголовному делу об отравлении сидром. Об этом сообщает СК РФ.

Среди новых задержанных Алексей Егоров и Дмитрий Егоров (отец и сын), полицейский Иван Гребенкин и Артем Айрапетян.

Напомним, из-за алкогольного напитка "Мистер сидр" в нескольких регионах России отравился 101 человек, в том числе несколько несовершеннолетних и беременная. 31 из пострадавших погиб.

Обнаружилось, что в напитке был метанол и этилбутират.

Изготавливал сидр с 2022 г. индивидуальный предприниматель и учредитель ООО "Анди" Анар Гусейнов в пос. Винтай. Сейчас бизнесмена задержали.

Позже выяснилось, что при производстве "Мистера сидра" использовали спирт со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области. Это бала партия, изъятая при проверках в 2012 году.

По версии следствия, в мае 2023 г. Дмитрий и Алексей Егоровы при содействии с полицейского Гребенкина похитили со склада регионального ГУ МВД 6 тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт Гусейнову.

Айрапетяна задержали, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. В отношении Егоровых и Гребенкина возбудили уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкин и Дмитрий Егоров признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Следствие просит отправить всех подозреваемых под стражу.

Гид потребителя

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