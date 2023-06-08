Производителя "Мистера Сидра" арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу 32-летнего владельца ООО "Анди" из Самарской области Анара Гусейнова — производителя напитка "Мистер Сидр", из-за которого в Поволжье погибли 30 человек, а десятки оказались в больнице, сообщает 73online.ru.

Анар Гусейнов женат, есть ребенок 3,5 лет. Мужчина проживает с семьей в Самаре, зарегистрирован в Старом Буяне. Ранее судим не был. Получил образование в Самарском госуниверситете.

Согласно материалам следствия, Гусейнова задержали 5 июня в 11:00. Подозреваемый характеризуется положительно, однако раннее привлекался к административной ответственности за оборот этилового спирта без сопроводительных документов. Сторона обвинения расценила это как-то, что производитель алкогольных напитков не сделал для себя выводов и продолжил заниматься противоправной деятельностью.

Следствие считает, что из корыстных побуждений Гусейнов в период с 22 ноября 2021 г. до 5 июня 2023 г., точная дата и время неизвестны, приобрел у неустановленного лица в неустановленном месте спиртосодержащие жидкости, не отвечающие требованиям безопасности, и стал производить так называемый сидр — тоже небезопасный для жизни и здоровья людей. Сторона обвинения уверена, что производитель "Мистера Сидра" осознавал всю опасность, но все равно сбыл продукцию в розничные сети. Сколько именно кег он успел реализовать, на данный момент неизвестно.

Свидетель рассказал, что 4 июня по прибытии на производство правоохранителей Анар Гусейнов поручил уничтожить оставшуюся продукцию и этикетки. Ввиду этого следствие полагает, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от суда, продолжить противоправную деятельность, если останется на свободе.

Гусейнова заключили под стражу до 5 августа. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ — ему грозит более трех лет лишения свободы.

Нанятый Гусейновым самарский адвокат Вусал Шейдаев взял слово: задал вопросы следователю, указал на то, что экспертизы еще не завершены — ориентировочно результаты будут через месяц. Гусейнов не пытался скрыться. По его собственным словам, сотрудничает со следствием — предоставляет все нужные сведения, благодаря чему продукция изымается из регионов.





