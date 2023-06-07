Продукции "Мистер Сидр" никогда не присваивалась символика "Самарский продукт". Об этом заявил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

"В СМИ появилась недостоверная, не соответствующая действительности, откровенно ложная информация о якобы присвоенной алкогольному напитку "Мистер Сидр" символики "Самарский продукт". Это не соответствует действительности. Никогда предприниматель Гусейнов не обращался в минпромторг. Никогда его заявлений на выдачу региональной символики "Самарский продукт" минпромторг не рассматривал. Никогда сертификат на продукцию ООО "Анди" минпромторг не выдавал — ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт", — подчеркнул глава регионального минпромторга.

В некоторых источниках компания Гусейнова "Анди" прозвучала в привязке с ООО "Варка". В этой связи минпромторг разъясняет. Компании имеют разные юридические лица. Знак "Самарский продукт" был выдан ООО "Варка" на пиво "Нехило". Данное пиво имеет декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС от 30 декабря 2020 года сроком на 5 лет.

"Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации", — заявил Шамин.

Напомним, что речь идет о производителе слабоалкогольных напитков, от которых пострадали более 90 человек, 29 из них скончались.