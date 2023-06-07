Продукции "Мистер Сидр" никогда не присваивалась символика "Самарский продукт". Об этом заявил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.
"В СМИ появилась недостоверная, не соответствующая действительности, откровенно ложная информация о якобы присвоенной алкогольному напитку "Мистер Сидр" символики "Самарский продукт". Это не соответствует действительности. Никогда предприниматель Гусейнов не обращался в минпромторг. Никогда его заявлений на выдачу региональной символики "Самарский продукт" минпромторг не рассматривал. Никогда сертификат на продукцию ООО "Анди" минпромторг не выдавал — ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт", — подчеркнул глава регионального минпромторга.
В некоторых источниках компания Гусейнова "Анди" прозвучала в привязке с ООО "Варка". В этой связи минпромторг разъясняет. Компании имеют разные юридические лица. Знак "Самарский продукт" был выдан ООО "Варка" на пиво "Нехило". Данное пиво имеет декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС от 30 декабря 2020 года сроком на 5 лет.
"Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации", — заявил Шамин.
Напомним, что речь идет о производителе слабоалкогольных напитков, от которых пострадали более 90 человек, 29 из них скончались.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации