Solar Dozor интегрируется с "МойОфис Документы Онлайн" для защиты данных

МойОфис, ведущая российская продуктовая компания, и ГК "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, подтвердили совместимость своих решений в сфере защиты данных. "МойОфис Документы Онлайн" объединили усилия с DLP-системой Solar Dozor для мониторинга и предотвращения утечек данных во всех каналах передачи информации, профилактики корпоративного мошенничества и расследования инцидентов.
Интеграция "МойОфис Документы Онлайн" с DLP-системой Solar Dozor обеспечивает комплексный контроль работы с файлами в облаке. В основе решения — высокопроизводительная DLP-система корпоративного класса Solar Dozor, которая контролирует файловые операции и автоматически проверяет действия с установленными политиками безопасности.
Когда пользователь работает с документами в "МойОфис Документы Онлайн", Solar Dozor в реальном времени анализирует его действия. Система получает данные о каждом событии: попытке скачивания или экспорта файла, отправке файла по почте, выдаче или изменении прав доступа, перемещении документа или создании публичной ссылки. Эти сведения передаются в DLP-систему "Солара", где они автоматически проверяются по политикам безопасности компании.
Если действия пользователя нарушают правила политики ИБ — к примеру, он пытается скачать конфиденциальный файл или отправить его внешнему адресату, — "МойОфис Документы Онлайн" формирует запрос для анализа в Solar Dozor, содержащий информацию о пользователе, контенте и названии файла, с которым выполнялись операции. Это позволяет вовремя увидеть факт нарушения и начать проверку с помощью встроенных инструментов Solar Dozor: анализа истории действий, поиска по архиву и построения цепочки событий.
Solar Dozor также поддерживает централизованное управление политиками для филиалов, что делает защиту данных единой для всей организации, независимо от географической локации сотрудников.
"Современные компании хранят и обрабатывают огромные объемы данных в облаках, и их защита — критически важная задача. Интеграция с "МойОфис Документы Онлайн" позволяет контролировать работу с документами в реальном времени и оперативно пресекать утечки. Это особенно актуально для организаций, которые переходят на отечественные решения и нуждаются в надежной защите данных", — прокомментировала Мария Мозгалева, руководитель продукта Solar Dozor ГК "Солар".
"Мы ответственно относимся к безопасности наших решений и последовательно развиваем ее в том числе с помощью интеграций с внешними системами. Совместимость "МойОфис Документы Онлайн" с Solar Dozor позволяет соблюдать строгие требования ИБ, а клиенты получают комплексную защиту данных без необходимости модернизации существующих ИТ-процессов", — прокомментировала Татьяна Андреева, менеджер по продукту "МойОфис Документы Онлайн".
Solar Dozor совместим с отечественными операционными системами Astra Linux, РЕД ОС, SberLinux, зарубежными в том числе — macOS и Windows, а также со свободным распространяемым ПО — Debian. Сегодня решение защищает данные более 300 крупнейших российских организаций, обеспечивает безопасность свыше 2 миллионов рабочих мест и обрабатывает 150 миллионов сообщений каждый месяц, а также выявляет около 120 тысяч событий информационной безопасности. Продукт сертифицирован ФСТЭК по четвертому уровню доверия.
Группа компаний "Солар" — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — предоставление услуг и сервисов в области информационной безопасности, разработка собственных ИБ-продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.
С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой "Солара" — более 1 000 крупнейших компаний России. Компания работает в направлениях безопасной разработки программного обеспечения, управления доступом, защиты корпоративных данных, детектирования хакерских атак и угроз, что позволяет закрывать максимум потребностей заказчиков.
Группа компаний предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. По данным независимых аналитиков, "Солар" входит в топ-5 европейских и топ-15 мировых сервис-провайдеров по объему бизнеса.
Работа Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.
Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. Также ГК "Солар" развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз "Солар Кибермир".
Группа компаний "Солар" инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Для поддержки молодых технологичных проектов и насыщения рынка технологиями созданы венчурный фонд Solar Ventures и программа CyberStage. "Солар" реализует образовательные и просветительские проекты, направленные на повышение цифровой грамотности населения.
Под защитой "Солара" находятся крупнейшие государственные информационные системы, а также экономические и общественно-политические события в России, в том числе международного уровня.
Штат компании — около 2 500 специалистов. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.
О МойОфис
МойОфис — ведущая российская технологическая компания, сфокусированная на разработке безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа МойОфис включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. МойОфис создает высокотехнологичные продукты с 2013 года. Более 12500 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: ВТБ, Росатом, РЖД, Управление делами Президента РФ, Аэрофлот и другие. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты МойОфис. В партнерскую сеть компании входит более 4100 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения МойОфис входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.