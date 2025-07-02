Оператор связи расширил ассортимент устройств собственной торговой марки

МегаФон представил обновлённую линейку портативной техники и аксессуаров под собственной торговой маркой Stellarway. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Обновлённые устройства стали ещё более производительными, функциональными и эргономичными, сохранив доступную цену.
В числе новинок — компактные пауэрбанки ёмкостью 20 000 и 30 000 мАч с возможностью быстрой зарядки как телефонов, так и ноутбуков, в том числе модель, специально разработанная для Apple Watch. Дата-кабели получили поворотный коннектор для удобства использования, а кабели с разъёмом Type-C теперь могут одновременно заряжать сразу два устройства. Новые беспроводные гарнитуры в металлическом кейсе порадуют улучшенным качеством звука, комфортной посадкой и современным дизайном. Также в ассортименте появились обновленные сетевые зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки, рассчитанные на широкий спектр современных гаджетов.
С момента запуска бренда Stellarway в ноябре 2023 года под этой маркой было выпущено более 100 наименований техники и аксессуаров во всех ключевых потребительских категориях. По итогам первых месяцев 2025 года продажи устройств выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
"Высокий спрос на товары под нашими торговыми марками объясняется двумя факторами. Во-первых, оптимальным соотношением цены и качества. Во-вторых, мы можем гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно предлагать именно то, что необходимо клиенту. Именно поэтому мы постоянно расширяем наш ассортимент СТМ. В случае с продукцией крупных вендоров, которые ориентируются на собственные бизнес стратегии, некоторые изменения в ассортименте проходят медленно и требуют длительных согласований. Это ограничивает нашу возможность быстро реагировать на изменяющиеся потребности покупателей", — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.
Кроме устройств под маркой Stellarway, оператор развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel. На сегодня это девять моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая детские смарт‑часы с eSIM, а также две модели планшетов.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..