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Клиентам НОВИКОМа доступен кешбэк до 25%

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) обновил категории товаров и услуг для получения повышенного кешбэка. При этом клиентам банка остаются доступны самые востребованные категории — "Супермаркеты" и "Оплата ЖКХ/ЖКУ".

Фото: предоставлено Новикомбанком

С 1 июля 2025 года держатели карт НОВИКОМа могут вернуть 25% при оплате канцтоваров, 7% — за товары из категории "Косметика", 5% — за детские товары и покупки в ресторанах. Возврат в размере 3% предусмотрен при покупках в аптеках. По категориям "Супермаркеты" и "ЖКУ" сохраняется кешбэк 5% и 10% соответственно. Предложение действует до 31 августа 2025 года.

По правилам программы лояльности "Кешбэк" клиенту возвращается до 25% от потраченной суммы на избранные категории и до 1,25% на все покупки по карте. Перечень избранных категорий обновляется раз в два месяца.

Программу можно подключить к зарплатной, дебетовой или кредитной карте банка НОВИКОМ. Из семи предложенных категорий необходимо выбрать четыре. Подключение производится в мобильном приложении банка или интернет-банке.

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