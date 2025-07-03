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ОТП Банк первым среди топ-30 финтех-сайтов внедрил новый стандарт для поискового ИИ

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк первым среди топ-30 финтех-сайтов по версии рейтинга Ашманова (отраслевой рейтинг "Финансовые услуги" по видимости в SEO), кто модернизировал свой сайт под новые поисковые ИИ- интерфейсы. Теперь популярные нейронные сети могут корректно использовать данные с otpbank.ru в своих языковых моделях и обновлять их в случае изменений. Проект был реализован при поддержке компании Вебпрактик.

"Рост популярности нейросетей радикально меняет то, как люди ищут информацию: ChatGPT уже занял 5-е место среди самых посещаемых сайтов мира по данным SimilarWeb за май 2025 г. Вслед за пользователями перестраиваются и поисковики — Яндекс добавил "Поиск с Алисой", Google запустил Gemini, предлагая готовые AI-ответы вместо традиционных переходов по ссылкам", — отмечает Виталий Палагин, руководитель SEO-направления ОТП Банка.

Чтобы гарантировать видимость своего контента в новых условиях, ОТП Банк на otpbank.ru внедрил структурированный файл llms.txt — универсальная "карта сайта" для языковых моделей. Он стандартизирует разметку, сокращает риск ошибок интерпретации, ускоряет обновление данных в LLM и повышает шансы сайта быть процитированным напрямую в ответах ChatGPT, Gemini и "Поиска с Алисой".

"Мы уверены, что будущее цифрового поиска напрямую связано с развитием языковых моделей. Наша задача — не просто подстраиваться под тренды, а формировать их: сделать otpbank.ru эталоном открытости для AI-систем. llms.txt поможет ИИ находить свежие данные, поэтому мы можем быть уверены, что клиенты увидят самые актуальные ставки, условия и сервисы банка именно там, где им удобнее всего — в ответах нейросетей", — подчеркивает Виталий Палагин.

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