Самарский завод "Энергия" продемонстрирует решение для надежного энергоснабжения на выставке "Иннопром-2025"

С 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге пройдет 15-я международная выставка ИННОПРОМ, объединяющая лидеров технологического развития. Тема этого года — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Самарский завод "Энергия" (входит в ГК "Волгаэнергопром") представит на выставке газопоршневую генераторную установку (ГПУ) номинальной мощностью 540 кВт и напряжением 400 В, разработанную с учетом современных требований к надежности, экологичности и энергоэффективности.
Завод не только демонстрирует передовые технологии, но и активно развивается сам. Он участвует в федеральном проекте "Производительность труда" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на модернизацию производственных процессов и повышение эффективности работы предприятий реального сектора экономики. Благодаря внедрению бережливых технологий и оптимизации бизнес-процессов завод повышает свою конкурентоспособность, а также способствует росту эффективности своих клиентов.
"Наша ГПУ сочетает в себе несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это экономическая выгода — стоимость вырабатываемой электроэнергии начинается от 2,5 рублей за кВт⋅ч за счет высокого КПД. Во-вторых, это надежность и доступное сервисное обслуживание: 80% компонентов — российского производства. Установка повышает надежность энергоснабжения, компенсирует недостаток мощности из сети, обеспечивает автономию удаленных объектов. Кроме того, технология позволяет утилизировать попутный нефтяной газ с минимальными выбросами", — отметил директор ООО "Самарский завод Энергия" Антон Певицын.
ГПУ создана на базе двигателя INDUSTRIAL ENGINES 12M33 и силового генератора EvoTec — партнеров завода, с которыми в этом году организован совместный стенд на ИННОПРОМ.
МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" соберет на международной выставке компании из отраслей машиностроения, металлургии, цифровых технологий, электроэнергетики и других. Участие подтвердили не только российские предприятия, но и представители Китая, Казахстана, Индии, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси.
В рамках деловой программы пройдут пленарные сессии, дискуссии и заседания, посвященные международному сотрудничеству, инновациям в промышленности, "умным" городам, промышленным IT и другим актуальным темам.
Последние комментарии
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.