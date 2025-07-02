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Экономика и бизнес

Самарский завод "Энергия" продемонстрирует решение для надежного энергоснабжения на выставке "Иннопром-2025"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге пройдет 15-я международная выставка ИННОПРОМ, объединяющая лидеров технологического развития. Тема этого года — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

Самарский завод "Энергия" (входит в ГК "Волгаэнергопром") представит на выставке газопоршневую генераторную установку (ГПУ) номинальной мощностью 540 кВт и напряжением 400 В, разработанную с учетом современных требований к надежности, экологичности и энергоэффективности.

Завод не только демонстрирует передовые технологии, но и активно развивается сам. Он участвует в федеральном проекте "Производительность труда" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на модернизацию производственных процессов и повышение эффективности работы предприятий реального сектора экономики. Благодаря внедрению бережливых технологий и оптимизации бизнес-процессов завод повышает свою конкурентоспособность, а также способствует росту эффективности своих клиентов.

"Наша ГПУ сочетает в себе несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это экономическая выгода — стоимость вырабатываемой электроэнергии начинается от 2,5 рублей за кВт⋅ч за счет высокого КПД. Во-вторых, это надежность и доступное сервисное обслуживание: 80% компонентов — российского производства. Установка повышает надежность энергоснабжения, компенсирует недостаток мощности из сети, обеспечивает автономию удаленных объектов. Кроме того, технология позволяет утилизировать попутный нефтяной газ с минимальными выбросами", — отметил директор ООО "Самарский завод Энергия" Антон Певицын.

ГПУ создана на базе двигателя INDUSTRIAL ENGINES 12M33 и силового генератора EvoTec — партнеров завода, с которыми в этом году организован совместный стенд на ИННОПРОМ.

МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" соберет на международной выставке компании из отраслей машиностроения, металлургии, цифровых технологий, электроэнергетики и других. Участие подтвердили не только российские предприятия, но и представители Китая, Казахстана, Индии, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси.

В рамках деловой программы пройдут пленарные сессии, дискуссии и заседания, посвященные международному сотрудничеству, инновациям в промышленности, "умным" городам, промышленным IT и другим актуальным темам.

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