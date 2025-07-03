В Самаре застройщикам запретят делать парковки вдоль улиц

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Самары планируется внести поправки, касающиеся вопросов обустройства парковок. Подробности опубликованы на сайте городской администрации.

"Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров", - говорится в документе.

В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, они продлятся до 15 июля.

Судя по этим формулировкам, застройщикам предстоит обустраивать полноценные парковки, а не подгонять под нужный коэффициент территорию вдоль улиц. Сейчас дворы многих ЖК, построенных за последние годы, заставлены машинами настолько, что порой не проехать даже другим автомобилистам, не то что пожарным грузовикам.

Что касается того самого коэффициента по организации парковочных мест при строительстве жилых домов, то его оставляют на уровне "одно машиноместо на одну квартиру". Но в подзонах Ж-3.1 (подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-4.1 (подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами) требования менее жесткие. Застройщик может делать по 0,7 парковочного места на одну квартиру.

Также отдельные требования устанавливаются для микрорайонов, которые будут строиться в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Например, для кварталов в районе парка Металлургов установили норму в одно машиноместо на 110 кв. метров жилой площади, в районе телецентра - одно машиноместо на 80 кв. метров.

Общественные обсуждения поправок в ПЗЗ продлятся до 15 июля. Оставить свои отзывы жители Самары могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По той же ссылке доступны все материалы поправок.