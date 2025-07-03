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В Самаре застройщикам запретят делать парковки вдоль улиц

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Самары планируется внести поправки, касающиеся вопросов обустройства парковок. Подробности опубликованы на сайте городской администрации.

Фото: Александра Ламзина

"Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров", - говорится в документе.

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Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, они продлятся до 15 июля.

Судя по этим формулировкам, застройщикам предстоит обустраивать полноценные парковки, а не подгонять под нужный коэффициент территорию вдоль улиц. Сейчас дворы многих ЖК, построенных за последние годы, заставлены машинами настолько, что порой не проехать даже другим автомобилистам, не то что пожарным грузовикам.

Что касается того самого коэффициента по организации парковочных мест при строительстве жилых домов, то его оставляют на уровне "одно машиноместо на одну квартиру". Но в подзонах Ж-3.1 (подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-4.1 (подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами) требования менее жесткие. Застройщик может делать по 0,7 парковочного места на одну квартиру.

Подзоны Ж-3.1 и Ж-4.1 ввели в ПЗЗ Самары в 2020 году для стимулирования развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилым фондом. 

Также отдельные требования устанавливаются для микрорайонов, которые будут строиться в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Например, для кварталов в районе парка Металлургов установили норму в одно машиноместо на 110 кв. метров жилой площади, в районе телецентра - одно машиноместо на 80 кв. метров.

Общественные обсуждения поправок в ПЗЗ продлятся до 15 июля. Оставить свои отзывы жители Самары могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По той же ссылке доступны все материалы поправок. 

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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