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Суды Происшествия

Владельца магазина, где продавали сидр, наказывали за алкоголь без документов

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельца магазинов "Территория" в Димитровграде, где продавали опасный сидр, ранее привлекал к ответственности суд. Нарушения у Дениса Илюткина выявили сотрудники полиции на основании обращения.

Как следует из материалов Арбитражного суда Ульяновской области, в 2018 г. у предпринимателя Илюткина продавали алкогольные напитки без документов. Илюткина оштрафовали на 10 тысяч рублей. В решении суда отмечено, что Илюткин торговал сидром и пивом.

Согласно открытым данным, Денису Илюткину принадлежат магазины "Территория". В магазинах "Территория" уже побывали сотрудники полиции и корреспонденты федеральных СМИ с видеокамерами. В одном из видеосюжетов сотрудница в слезах рассказывает на камеру, что от выпитого сидра умерла и ее коллега.

Напомним, ранее Арбитражный суд Самарской области привлекал к ответственности предполагаемого виновника отравления людей сидром "Мистер Сидр". Анар Гусейнов отделался предупреждением.

Сейчас от напитка "Мистер Сидр" в России пострадали уже около сотни человек, около трех десятков — скончались (цифры продолжают увеличиваться).

В полиции также заявили, что последние партии опасного сидра не имели документов, подтверждающих качество.

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