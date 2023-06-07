От отравления самарским сидром в регионах пострадали 90 человек

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 90 человек, среди них 29 человек скончались, сообщает interfax.ru со ссылкой на Минздрав РФ.
"По оперативным данным на 20:00 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и республик Удмуртия и Чувашия находятся четыре пациента в состоянии крайней степени тяжести, 30 пациентов в тяжелом состоянии, 26 — в состоянии средней степени тяжести.
Зафиксировано 29 случаев летального исхода, сообщили в Минздраве.
"Осуществляется мониторинг состояния пострадавших. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава", — отметили в сообщении.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министерства, добавили в пресс-службе.
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