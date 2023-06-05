В Ульяновской области правоохранители изымают напиток "Мистер Сидр", которым отравились десятки человек. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.
Напомним, 35 человек отравились в Ульяновской области, в том числе 16-летняя девушка, 16 человек погибли. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске Самарской области. Кроме того, два человека попали в реанимацию с отравлением в Удмуртии.
Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.
По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.
В Димитровграде полицейские осмотрели 23 торговых точки и изъяли 193 30-литровых кеги с "Мистером Сидром". Как выяснилось, во время последних закупок — 31 мая и 1 июня на алкоголь передали только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество. Сейчас товар отправили на экспертизу.
По данным Mash, причиной отравления мог стать метиловый спирт.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063