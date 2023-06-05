Предполагаемого виновника смертельных отравлений уже судили за плохой сидр

Суд в Самаре уже рассматривал дело в отношении Анара Гусейнова. Его привлекали к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем — по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

14 апреля 2022 г. полицейские проверяли торговый объект индивидуального предпринимателя и зафиксировали продажи алкоголя без сертификатов соответствия, накладных и справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции.

При этом изымали у Гусейнова тогда именно сидр. В итоге суд решил оштрафовать предпринимателя на 10 тыс. руб., но тут же изменил решение.

"В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП РФ заменить назначенное административное наказание индивидуальному предпринимателю в виде административного штрафа на предупреждение", — указано в решении суда.

Напомним, в Димитровграде и Ульяновске 35 человек отравились спиртосодержащим напитком "Мистер сидр". 16 человек погибли.

Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.

Сидром отравились и две жительницы Новокуйбышевска Самарской области. Они тоже погибли.

В Следственном комитете возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Гусейнова задержали.