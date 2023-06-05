В Ульяновской области увеличилось число погибших от отравления сидром

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что от отравления напитком "Мистер сидр" в его регионе погибло уже 16 человек.

На данный момент известно о 35 пострадавших в Ульяновской области (25 в Димитровграде, девять — в Ульяновске и один — в Малой Малыкле). 16 пострадавших скончались.

В стационарах региона создают резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

Напомним, помимо жителей Ульяновской области от отравления погибли две женщины из Новокуйбышевска Самарской области.

Известно, что сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.