16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сельчанин из Самарской области планировал сдать на металлолом части артиллерийских снарядов По делу об отравлении сидром задержали самарского предпринимателя 10 человек: число погибших от опасного сидра пополнили две жительницы Самарской област Опасный сидр распространяли в Ульяновской и Самарской областях Количество погибших из-за самарского сидра увеличилось до восьми человек

Преступления Происшествия

10 человек: число погибших от опасного сидра пополнили две жительницы Самарской област

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь с 4 на 5 июня в Самарской области от отравления спиртосодержащим напитком погибли две жительницы Новокуйбышевска. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, накануне они выпили "Сидр". Напиток поставляли с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары.

Сейчас на предприятии уже работают криминалисты СУ СК. По факту отравления женщин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, в Ульяновской области опасный напиток уже унес жизни восьми человек, а всего отравились 14 человек, в том числе несовершеннолетняя.

Читайте также:

По делу об отравлении сидром задержали самарского предпринимателя

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2