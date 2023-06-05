В ночь с 4 на 5 июня в Самарской области от отравления спиртосодержащим напитком погибли две жительницы Новокуйбышевска. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.
По версии следствия, накануне они выпили "Сидр". Напиток поставляли с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары.
Сейчас на предприятии уже работают криминалисты СУ СК. По факту отравления женщин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
Напомним, в Ульяновской области опасный напиток уже унес жизни восьми человек, а всего отравились 14 человек, в том числе несовершеннолетняя.
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Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063