Стало известно о восьми погибших от отравления сидром в Ульяновской области (ранее речь шла о шести). Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Всего, по данным ведомства, пострадали 14 человек в Димитровграде и Ульяновске.
Напомним, пострадавших госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Все они пили напиток "Мистер сидр", изготовленный в Самарской области и продававшийся в сетевых магазинах "Территория пива".
Теперь по факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
Роспотребнадзор призывает не употреблять "Мистер сидр", а также приостанавливает продажу напитка и изымает его.
По данным издания Shot, пострадавшим от 29 до 53 лет. Погиб в том числе продавец одного из магазинов "Территории пива", в которых продавали опасный напиток. А одна из пострадавших, попавшая в реанимацию, - 16-летняя девушка.
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Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063