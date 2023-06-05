Количество погибших из-за самарского сидра увеличилось до восьми человек

Стало известно о восьми погибших от отравления сидром в Ульяновской области (ранее речь шла о шести). Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Всего, по данным ведомства, пострадали 14 человек в Димитровграде и Ульяновске.

Напомним, пострадавших госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Все они пили напиток "Мистер сидр", изготовленный в Самарской области и продававшийся в сетевых магазинах "Территория пива".

Теперь по факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Роспотребнадзор призывает не употреблять "Мистер сидр", а также приостанавливает продажу напитка и изымает его.

По данным издания Shot, пострадавшим от 29 до 53 лет. Погиб в том числе продавец одного из магазинов "Территории пива", в которых продавали опасный напиток. А одна из пострадавших, попавшая в реанимацию, - 16-летняя девушка.

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