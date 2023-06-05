Опасный сидр распространяли в Ульяновской и Самарской областях

Подозреваемым по уголовному делу об отравлении людей спиртовым напитком "Мистер сидр" является 33-летний индивидуальный предприниматель из Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Ульяновской области Евгений Славцов.

По словам Евгения Славцова, опасный напиток распространяли в Ульяновской и Самарской областях.

Напомним, в Ульяновской области погибло уже восемь отравившихся. По данным Роспотребнадзора, всего пострадали 14 человек в Димитровграде и Ульяновске.

По факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

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