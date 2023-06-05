Опасный сидр распространяли в Ульяновской и Самарской областях

Подозреваемым по уголовному делу об отравлении людей спиртовым напитком "Мистер сидр" является 33-летний индивидуальный предприниматель из Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Ульяновской области Евгений Славцов.
По словам Евгения Славцова, опасный напиток распространяли в Ульяновской и Самарской областях.
Напомним, в Ульяновской области погибло уже восемь отравившихся. По данным Роспотребнадзора, всего пострадали 14 человек в Димитровграде и Ульяновске.
По факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
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Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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