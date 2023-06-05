В Самарской области задержали индивидуального предпринимателя по делу об отравлении сидром. Об этом сообщает СК РФ.
Источник Волга Ньюс сообщил, что речь идет о бизнесмене Анаре Гусейнове.
Напомним, в Димитровграде и Ульяновске 14 человек отравились спиртосодержащим напитком "Мистер сидр". Восемь из пострадавших погибли.
Известно, что сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших - сотрудница торговой точки.
Кроме того, сидром отравились и две жительницы Новокуйбышевска Самарской области. Женщины погибли.
По обоим случаям (в Ульяновской и Самарской областях) возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063