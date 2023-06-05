По делу об отравлении сидром задержали самарского предпринимателя

В Самарской области задержали индивидуального предпринимателя по делу об отравлении сидром. Об этом сообщает СК РФ.

Источник Волга Ньюс сообщил, что речь идет о бизнесмене Анаре Гусейнове.

Напомним, в Димитровграде и Ульяновске 14 человек отравились спиртосодержащим напитком "Мистер сидр". Восемь из пострадавших погибли.

Известно, что сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших - сотрудница торговой точки.

Кроме того, сидром отравились и две жительницы Новокуйбышевска Самарской области. Женщины погибли.

По обоим случаям (в Ульяновской и Самарской областях) возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").