Сидром из Самары насмерть отравились шесть человек

Шесть человек умерли в Дмитровграде после употребления сидра, доставленного из Самары. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ульяновской области.
По данным следствия, в период с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались.
Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток сидр, купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поступила в магазин от предпринимателя из Красноглинского района Самары. На предприятии проводятся следственные действия.
Димитровградским межрайонным следственным отделом СУ СК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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