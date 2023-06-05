Сидром из Самары насмерть отравились шесть человек

Шесть человек умерли в Дмитровграде после употребления сидра, доставленного из Самары. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ульяновской области.

По данным следствия, в период с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались.

Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток сидр, купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поступила в магазин от предпринимателя из Красноглинского района Самары. На предприятии проводятся следственные действия.

Димитровградским межрайонным следственным отделом СУ СК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).