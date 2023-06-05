Полицейские остановили в Самаре фуру с сидром

В Самаре на посту ДПС на 23 км Московского шоссе полицейские остановили фуру с алкоголем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке в грузовике нашли товарную накладную на 18 тыс. л алкоголя "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой объемом 810 литров.

Напомним, таким сидром отравились 35 человек в Ульяновской области (16 погибли) и две женщины в Новокуйбышевске (обе погибли).

Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.