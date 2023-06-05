В Самаре на посту ДПС на 23 км Московского шоссе полицейские остановили фуру с алкоголем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
При проверке в грузовике нашли товарную накладную на 18 тыс. л алкоголя "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой объемом 810 литров.
Напомним, таким сидром отравились 35 человек в Ульяновской области (16 погибли) и две женщины в Новокуйбышевске (обе погибли).
Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.
По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063