Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о принятых мерах по пресечению распространения контрафактного алкоголя.
Напомним, сидр, производившийся на предприятии в п.Винтай, по предварительным данным стал причиной смерти 18 человек.
"Информация об отравлении граждан алкоголем поступила сегодня утром, - сообщил губернатор. - Незамедлительно дал необходимые распоряжения для предупреждения дальнейшего распространения продукции марки "Мистер сидр", поскольку самая первая и главная задача — оградить людей от возможного употребления этой отравы. Проинформировали жителей об опасности приобретения и употребления алкогольных напитков этой марки. А владельцев торговых точек — о необходимости приостановки их продажи до окончания всех разбирательств".
Глава региона также отметил, что к ситуации подключены все правоохранительные органы региона и управление Роспотребнадзора. В течение дня проведены обходы мест торговли, чтобы не допустить реализации опасного товара, а также рейды на дорогах региона.
"Медики Самарской области также находятся в полной готовности к приему пациентов. На данный момент обратившихся с симптомами отравления в нашем регионе семеро, всем им оказывается помощь. Вечером провел совещание с руководителями силовых ведомств — ГУ МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, а также главным федеральным инспектором по Самарской области. Случай вопиющий, требует самого жёсткого разбирательства. Сейчас идет всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. Все необходимые поручения даны. Уверен, виновные понесут суровое наказание", - рассказал Дмитрий Азаров.
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