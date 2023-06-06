Число погибших от отравления сидром в регионе увеличилось до шести человек

Число погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до шести человек, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник. Это трое жителей Самары, две жительницы Новокуйбышевска и один житель Тольятти. В больницах сейчас 14 пострадавших от употребления контрафактного сидра, рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

"11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние трех пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентов", - рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Напомним, 35 человек отравились в Ульяновской области напитком "Мистер Сидр", в том числе 16-летняя девушка, 16 человек погибли. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске Самарской области. Кроме того, в Удмуртии два человека попали в реанимацию с отравлением, есть двое пострадавших в Нижегородской области.

Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших - сотрудница торговой точки.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.