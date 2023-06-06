В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отравления двух человек сидром, сообщает региональное СУ СК РФ.
По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "Сидр", приобретенный в магазине сети разливных напитков.
"Богородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз", — уточняют в ведомстве.
Напомним, 35 человек отравились в Ульяновской области напитком "Мистер Сидр", в том числе 16-летняя девушка, 16 человек погибли. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске Самарской области. Кроме того, два человека попали в реанимацию с отравлением в Удмуртии.
Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.
По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063