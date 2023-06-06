В Нижегородской области зафиксированы случаи отравления сидром

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отравления двух человек сидром, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "Сидр", приобретенный в магазине сети разливных напитков.

"Богородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз", — уточняют в ведомстве.

Напомним, 35 человек отравились в Ульяновской области напитком "Мистер Сидр", в том числе 16-летняя девушка, 16 человек погибли. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске Самарской области. Кроме того, два человека попали в реанимацию с отравлением в Удмуртии.

Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.