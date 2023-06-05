Уголовные дела об отравлении сидром передают в центральный аппарат СК РФ

Уголовные дела об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Самарской и Ульяновской областях передадут в Главное следственное управление СК России.

Также глава СК РФ поручил Главному следственному управлению в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

Напомним, 35 человек отравились в Ульяновской области напитком "Мистер Сидр", в том числе 16-летняя девушка, 16 человек погибли. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске Самарской области. Кроме того, два человека попали в реанимацию с отравлением в Удмуртии.

Сидр производили в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.