Еще два человека отравились сидром в Удмуртии

Стало известно о двух случаях отравления сидром в Удмуртии. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

Пострадавшие — 20-летний юноша и 34-летняя женщина находятся в критическом состоянии.

Напомним, уже известно о 35 случаях отравления спиртосодержащим напитком "Мистер сидр" в Ульяновской области (погибли 16 человек), а одна из пострадавших — 16-летняя девушка. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске Самарской области.

Производили сидр в пос. Винтай Красноглинского района Самары. В Ульяновской области он продавался в магазинах "Территории пива", одна из погибших — сотрудница торговой точки.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Задержан самарский предприниматель Анар Гусейнов.