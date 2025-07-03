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"Тяжмаш" отсудил у питерской верфи 100 млн рублей за хранение кранов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранское АО "Тяжмаш" взыскало 100,8 млн руб. с питерского ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь". В такую суммы были оценены понесенные "Тяжмашем" расходы на хранение мостовых кранов, произведенных для судостроительного завода. Решение 25 июня вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из материалов дела следует, что договор на поставку электрических мостовых кранов грузоподъемностью 350 тонн (4 штуки) и 20 тонн (4 штуки) был подписан в феврале 2018 года. Сообщалось, что сумма контракта составляла 1,8 млрд рублей.

По условиям договора краны должны были быть поставлены на склад заказчика, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корабельная д. 6. Однако в сентябре 2018 г. "Северная Верфь" уведомила "Тяжмаш" об отсутствии у него технической возможности принять краны. 

Все краны были приняты заказчиком в декабре 2019 г. и оставлены на хранение на территории "Тяжмаша". В 2020 г. часть кранов была перевезена на склады АО "КЦТЛ" в Санкт-Петербурге, на той самой ул. Корабельной, д. 6. В 2023 г. еще часть оборудования переместили на арендованные склады в Сызрани. В итоге часть кранов заказчик, судя по материалам дела, забрал только в 2024 г., а часть из них так и осталась на территории "Тяжмаша".

Поскольку расходы на хранение оборудования не были заложены в цену договора, "Тяжмаш" потребовал возместить эти затраты. С марта 2023 г. "набежало" 100,8 млн рублей. Арбитраж иск удовлетворил. При этом ранее суд также удовлетворял иск "Тяжмаша" о взыскании расходов на хранение этих кранов до марта 2023 года. Тогда сызранскому предприятию присудили 104,5 млн рублей.

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