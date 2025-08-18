Сергея Берижицкого переназначили на пост прокурора Самарской области

Президент РФ Владимир Путин продлил срок полномочий Сергея Бережицкого на посту прокурора Самарской области. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев объявил на заседании правительства в понедельник, 18 августа.
"Хочу поблагодарить вас за взаимодействие. Те вопросы, что мы ведем с точки зрения реализации национальных проектов, обеспечения безопасности и правопорядка всегда на контроле прокуратуры. Благодаря этому мы и вопросы возникшие устраняем, и коллег поправляем при необходимости", — сказал губернатор.
Сергей Берижицкйи возглавляет прокуратуру Самарской области с 2020 года. До этого он занимал аналогичный пост в Оренбургской области.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...