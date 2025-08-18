16+
Сергея Берижицкого переназначили на пост прокурора Самарской области

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Президент РФ Владимир Путин продлил срок полномочий Сергея Бережицкого на посту прокурора Самарской области. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев объявил на заседании правительства в понедельник, 18 августа.

Фото: Прокуратура Самарской области

"Хочу поблагодарить вас за взаимодействие. Те вопросы, что мы ведем с точки зрения реализации национальных проектов, обеспечения безопасности и правопорядка всегда на контроле прокуратуры. Благодаря этому мы и вопросы возникшие устраняем, и коллег поправляем при необходимости", — сказал губернатор.

Сергей Берижицкйи возглавляет прокуратуру Самарской области с 2020 года. До этого он занимал аналогичный пост в Оренбургской области.

