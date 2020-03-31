Депутаты губдумы согласовали нового прокурора области

Во вторник, 31 марта, депутаты Самарской губернской думы согласовали кандидатуру Сергея Берижицкого на пост прокурора региона. Его кандидатуру одобрили все 40 депутатов.

В своем выступлении Берижицкий заявил, что всегда считал главной задачей ведомства защиту граждан и общества от криминала.

"Коррупция, как и легализация преступных доходов, должны быть предметом постоянного внимания правоохранительных органов. Каждый бюджетный рубль в рамках нацпроектов и других государственных программ должен дойти до конкретного человека".

Отдельно от отметил детскую преступность и преступления в отношении детей, а также деятельность органов, осуществляющих надзор за соблюдением прав несовершеннолетних.

Прокуратуру Самарской области может возглавить Сергей Берижицкий Процедуру согласования на пост прокурора Самарской области проходит Сергей Берижицкий, сейчас возглавляющий прокуратуру Оренбургской области. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, сейчас процесс находится на стадии проверок.

В экономической сфере Сергей Берижицкий пообещал жестко пресекать попытки преднамеренных банкротств.

"Превентивная работа прокуроров должна быть нормой", - заключил он.

После согласования в губдуме окончательное назначение нового прокурора произойдет после подписания указа президента.

Напомним, ранее Бережицкий возглавлял прокуратуру Оренбургской области. Кресло прокурора Самарской области освободилось после перехода Константина Букреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора. При этом в губдуму уже вносились две кандидатуры на этот пост, однако они так и не дошли до назначения.