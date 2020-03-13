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Прокуратуру Самарской области может возглавить Сергей Берижицкий

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Процедуру согласования на пост прокурора Самарской области проходит Сергей Берижицкий, сейчас возглавляющий прокуратуру Оренбургской области. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, сейчас процесс находится на стадии проверок.

Фото: http://www.orenprok.ru

Между тем оренбургские СМИ пишут, что на должность нового прокурора Оренбуржья на согласование главе региона внесена кандидатура Андрея Оборока - зампрокурора Свердловской области.

Напомним, Берижицкий - уже третья кандидатура на пост, ставший вакантным осенью прошлого года после перехода Константина Букреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

Оба его предшественника проходили этап проверок и их кандидатуры вносились для одобрения в губернскую думу. Первый заместитель прокурора Красноярского края Александр Блошкин даже прошел у депутатов согласование. Однако назначение, ожидавшееся в январе, так и не состоялось. Тогда источник предположил, что его в итоге не одобрили в администрации президента.

Затем в губдуму вносилась кандидатура Игоря Харитонова - заместителя прокурора Самарской области, после ухода Букреева возглавляющего надзорное ведомство с приставкой "и.о.". Но голосование по его кандидатуре не состоялось. Вероятно, на этот раз процедура была приостановлена из-за кадровых перестановок, произошедших тогда в Генеральной прокуратуре.

Сергей Берижицкий родился в 1966 году в г. Новотроицке Оренбургской области. В 1991 г. окончил Оренбургский факультет Московского юридического института. Начинал карьеру в прокуратуре помощником прокурора Дзержинского района Оренбурга. В 2002-2009 гг. был заместителем прокурора Оренбургской области, в 2009-2015 гг. - прокурором Кировской области. В 2015 г. был назначен на должность прокурора Оренбургской области.

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