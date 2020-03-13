Прокуратуру Самарской области может возглавить Сергей Берижицкий

Процедуру согласования на пост прокурора Самарской области проходит Сергей Берижицкий, сейчас возглавляющий прокуратуру Оренбургской области. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, сейчас процесс находится на стадии проверок.

Между тем оренбургские СМИ пишут, что на должность нового прокурора Оренбуржья на согласование главе региона внесена кандидатура Андрея Оборока - зампрокурора Свердловской области.

Напомним, Берижицкий - уже третья кандидатура на пост, ставший вакантным осенью прошлого года после перехода Константина Букреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

Оба его предшественника проходили этап проверок и их кандидатуры вносились для одобрения в губернскую думу. Первый заместитель прокурора Красноярского края Александр Блошкин даже прошел у депутатов согласование. Однако назначение, ожидавшееся в январе, так и не состоялось. Тогда источник предположил, что его в итоге не одобрили в администрации президента.

Затем в губдуму вносилась кандидатура Игоря Харитонова - заместителя прокурора Самарской области, после ухода Букреева возглавляющего надзорное ведомство с приставкой "и.о.". Но голосование по его кандидатуре не состоялось. Вероятно, на этот раз процедура была приостановлена из-за кадровых перестановок, произошедших тогда в Генеральной прокуратуре.