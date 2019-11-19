Губдума утвердила Александра Блошкина на пост прокурора Самарской области

Во вторник, 19 ноября, Самарская губернская дума в ходе внеочередного заседания утвердила кандидатуру государственного советника юстиции 3 класса Александра Блошкина на пост нового прокурора Самарской области.

Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ПФО Александр Окатьев представил кандидатуру Блошкина депутатам и отметил, что он зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем, способным организовать деятельность прокуратуры Самарской области.

Перед заседанием губдумы Александр Блошкин встретился с представителями фракций в думе Единой России, ЛДПР и КПРФ, отметил спикер губдумы Геннадий Котельников.

Накануне встречу с Александром Блошкиными провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стороны обсудили задачи, которые предстоит решать прокуратуре в тесном взаимодействии с региональной властью. Глава региона отметил, что Александр Геннадьевич — опытный и профессиональный руководитель, и выразил уверенность в том, что взаимодействие с прокурорским корпусом будет выстроено на самом высоком уровне.

Кандидатура была утверждена парламентариями единогласно. Следующим шагом должен стать указ президента РФ о назначении Блошкина на новую должность.

Напомним, письмо генпрокурора России Юрия Чайки с предложением Александра Блошкина в качестве кандидата на должность главы областного надзорного ведомства поступило в губдуму 11 ноября. Кресло прокурора Самарской области стало вакантным в конце сентября текущего года после того, как занимавший этот пост Константин Букреев был назначен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.