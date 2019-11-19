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Кандидатуру нового прокурора Самарской области внесли в губдуму

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кандидатуру Александра Блошкина, представленного Генпрокуратурой на пост нового прокурора Самарской области, внесли в губернскую думу. Это следует из повестки внеочередного заседания регионального парламента, которое пройдет во вторник, 19 ноября.

Фото: krasprok.ru

Из документов, приложенных к повестке, следует, что письмо генпрокурора Юрия Чайки по этому поводу было отправлено в губдуму 11 ноября.

"Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность", — характеризуется в нем Александр Блошкин.

К повестке также приложено письмо от имени губернатора Дмитрия Азарова, в котором он уведомляет председателя думы Геннадия Котельникова, что представленную кандидатуру он со своей стороны согласовал.

Напомним, о готовящемся назначении Александра Блошкина, занимавшего до последнего времени пост первого заместителя прокурора Красноярского края, на прошлой неделе сообщал источник Волга Ньюс.  

Кресло прокурора Самарской области стало вакантным в конце сентября текущего года после того, как занимавший этот пост Константин Букреев был назначен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

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