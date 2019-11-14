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В прокуроры Самарской области прочат Александра Блошкина

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кресло прокурора Самарской области в ближайшее время может занять Александр Блошкин, сообщил Волга Ньюс осведомленный источник. Сейчас Блошкин является первым заместителем прокурора Красноярского края.

Фото: krasprok.ru

По совам собеседника, 19 ноября, кандидатуру нового прокурора планируется представить для согласования в Самарскую губернскую думу.

Напомним, место прокурора Самарской области стало вакантным в конце сентября текущего года после того, как занимавший этот пост Константин Букреев был назначен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

Сейчас обязанности прокурора Самарской области исполняет его первый заместитель Игорь Харитонов.

Александр Блошкин родился в 1972 г., в 1994 г. окончил очное отделение юридического факультета Омского государственного университета по специальности "правоведение". Службу в органах прокуратуры он начал в 1993 г. в должности помощника прокурора Ленинского района Омска. В дальнейшем он занимал должности от помощника прокурора города до прокурора Центрального административного округа Омска. С февраля 2013 г. по февраль 2016 г. Александр Блошкин являлся заместителем прокурора Красноярского края, затем был повышен до первого заместителя.

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