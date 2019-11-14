В прокуроры Самарской области прочат Александра Блошкина

Кресло прокурора Самарской области в ближайшее время может занять Александр Блошкин, сообщил Волга Ньюс осведомленный источник. Сейчас Блошкин является первым заместителем прокурора Красноярского края.

По совам собеседника, 19 ноября, кандидатуру нового прокурора планируется представить для согласования в Самарскую губернскую думу.

Напомним, место прокурора Самарской области стало вакантным в конце сентября текущего года после того, как занимавший этот пост Константин Букреев был назначен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

Сейчас обязанности прокурора Самарской области исполняет его первый заместитель Игорь Харитонов.