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Прокурор Самарской области переезжает в Москву

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самарской области Константин Букреев назначен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 30 сентября, сообщила Волга Ньюс старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Фото: Юлия Рубцова

Исполнять обязанности руководителя облпрокуратуры будет зампрокурора Игорь Харитонов.

Отметим, что к зоне ответственности Московской межрегиональной транспортной прокуратуры относятся Москва, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.

Напомним, Константин Букреев возглавлял прокуратуру Самарской области с октября 2016 г., сменив на этом посту Мурата Кабалоева.

До назначения в Самару Букреев руководил управлением Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе.

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