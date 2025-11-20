От полномочий отказываются четыре судьи из Самары и Тольятти

На заседании Квалификационной коллегии судей Самарской области 21 ноября будут рассмотрены сразу четыре заявления о сложении полномочий. Это следует из повестки заседания.
Прекратить полномочия по личным заявлениям просят судья Самарского областного суда Елена Полтавская, судья Октябрьского районного суда Самары Людмила Чернышкова, судья Автозаводского районного суда Тольятти Владлена Лапина и мировой судья судебного участка №16 Кировского судебного района Самары Жанна Якишина.
В тот же день Квалификационная коллегия рассмотрит несколько заявлений на вакантные должности. Так, Наталья Бородина претендует на должность заместителя председателя Железнодорожного районного суда Самары, а Елена Борисова и Ирина Федорова - на должности судей Самарского областного суда.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...