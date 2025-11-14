Андрей Кислов провел прием граждан в Челно-Вершинском районе

Сенатор от Самарской области Андрей Кислов в рамках "региональной недели" посетил Челно-Вершинский район, где провел личный прием граждан. Парламентарий встретился с семьями военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции.
Андрей Кислов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, внимательно выслушал представителей семей военнослужащих. В ходе разговора обсуждались насущные вопросы, которые волнуют челно-вершинцев.
Сенатор уделил особое внимание каждому обращению, детально вникая в их суть: "Для меня крайне важно услышать из первых уст, с какими трудностями сталкиваются наши земляки, и в случае необходимости оказать им поддержку. Их мужья, сыновья и братья выполняют свой долг, и наша святая обязанность — обеспечить им надежный тыл", — подчеркнул Андрей Кислов.
По итогам встречи сенатор взял на себя решение ряда вопросов, с которыми к нему обратились жители района. Он акцентировал важность оперативного решения возникающих проблем и пообещал приложить все усилия для всесторонней поддержки семей участников СВО.
В рамках визита он также посетил районный Дом культуры, который был капитально отремонтирован в 2022 г. в рамках национального проекта "Культура". Затем Андрей Кислов возложил цветы к Монументу Славы воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику землякам — участникам СВО.
Кроме того, состоялась встреча сенатора с главой Челно-Вершинского района Валерием Князькиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета.
Андрей Кислов регулярно посещает муниципалитеты Самарской области. Он продолжает поддерживать районы в решении различных вопросов, постоянно оказывает адресную помощь гражданам, в том числе в ходе личных приемов.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...