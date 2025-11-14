16+
Андрей Кислов провел прием граждан в Челно-Вершинском районе

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сенатор от Самарской области Андрей Кислов в рамках "региональной недели" посетил Челно-Вершинский район, где провел личный прием граждан. Парламентарий встретился с семьями военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба сенатора

Андрей Кислов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, внимательно выслушал представителей семей военнослужащих. В ходе разговора обсуждались насущные вопросы, которые волнуют челно-вершинцев.

Сенатор уделил особое внимание каждому обращению, детально вникая в их суть: "Для меня крайне важно услышать из первых уст, с какими трудностями сталкиваются наши земляки, и в случае необходимости оказать им поддержку. Их мужья, сыновья и братья выполняют свой долг, и наша святая обязанность — обеспечить им надежный тыл", — подчеркнул Андрей Кислов.

По итогам встречи сенатор взял на себя решение ряда вопросов, с которыми к нему обратились жители района. Он акцентировал важность оперативного решения возникающих проблем и пообещал приложить все усилия для всесторонней поддержки семей участников СВО.

В рамках визита он также посетил районный Дом культуры, который был капитально отремонтирован в 2022 г. в рамках национального проекта "Культура". Затем Андрей Кислов возложил цветы к Монументу Славы воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику землякам — участникам СВО.

Кроме того, состоялась встреча сенатора с главой Челно-Вершинского района Валерием Князькиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета.

Андрей Кислов регулярно посещает муниципалитеты Самарской области. Он продолжает поддерживать районы в решении различных вопросов, постоянно оказывает адресную помощь гражданам, в том числе в ходе личных приемов.

