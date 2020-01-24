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Прокурором области может стать Игорь Харитонов

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым прокурором Самарской области может быть назначен Игорь Харитонов, а не Александр Блошкин, как планировалось ранее.

Игорь Харитонов Игорь Харитонов
Фото: admspvoskresenskoe.ru

Вопрос о согласовании представления генерального прокурора о назначении на должность прокурора области вынесен на заседание губернской думы, назначенное на 28 января. При этом еще 19 ноября депутаты согласовали на эту должность Александра Блошкина - первого заместителя прокурора Красноярского края. Планировалось, что он переедет в Самару в январе.

Однако, по словам источника, вероятно, возникли проблемы с согласованием кандидатуры Блошкина в администрации президента. В прокуратуре Красноярского края не смогли прокомментировать ситуацию.

Сейчас процедура согласований запущена заново, но на этот раз претендентом на пост выступает уже Игорь Харитонов - первый заместитель прокурора Самарской области. Именно он исполняет обязанности прокурора региона с осени прошлого года, когда руководивший ведомством Константин Букреев был назначен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

До назначения в Самарскую область в феврале 2019 г. Харитонов руководил прокуратурой Новомосковского административного округа Москвы. У него есть опыт работы в Генеральной прокуратуре - в зональных отделах управления по надзору за органами внутренних дел и юстиции.

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