Согласование нового прокурора области отложили

Согласование нового прокурора Самарской области депутатами губернской думы перенесено. Этот вопрос исключен из повестки заседания губдумы, которое пройдет сегодня, 29 января.

Как сообщил Волга Ньюс источник в облпрокуратуре, процедура согласования приостановлена из-за кадровых перестановок в Генеральной прокуратуре.

Напомним, планировалось, что сегодня депутатам в качестве кандидата представят Игоря Харитонова - первого заместителя прокурора Самарской области, который возглавляет ведомство с приставкой "и.о." после перевода Константина Букрреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

При этом в ноябре прошлого года губдума уже согласовала на пост прокурора области Александра Блошкина - первого заместителя прокурора Красноярского края. Однако указ о его назначении, которого ждали в январе, так и не был подписан.