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Согласование нового прокурора области отложили

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласование нового прокурора Самарской области депутатами губернской думы перенесено. Этот вопрос исключен из повестки заседания губдумы, которое пройдет сегодня, 29 января.

Как сообщил Волга Ньюс источник в облпрокуратуре, процедура согласования приостановлена из-за кадровых перестановок в Генеральной прокуратуре.

Напомним, планировалось, что сегодня депутатам в качестве кандидата представят Игоря Харитонова - первого заместителя прокурора Самарской области, который возглавляет ведомство с приставкой "и.о." после перевода Константина Букрреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

При этом в ноябре прошлого года губдума уже согласовала на пост прокурора области Александра Блошкина - первого заместителя прокурора Красноярского края. Однако указ о его назначении, которого ждали в январе, так и не был подписан.

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