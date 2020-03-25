Кандидатуру нового прокурора Самарской области представят губдуме 31 марта

Кандидатуру нового прокурора Самарской области Сергея Берижицкого представят депутатам губдумы на очередном заседании 31 марта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Необходимые документы уже поступили в областной парламент.

Напомним, сейчас Берижицкий возглавляет прокуратуру Оренбургской области. О запуске процесса согласования его кандидатуры на аналогичный пост в Самарской области стало известно в середине марта.

Кресло прокурора Самарской области освободилось после перехода Константина Букреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

При этом в губдуму уже вносились две кандидатуры на этот пост, однако они так и не дошли до назначения.