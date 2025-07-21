Марина Сидухина прокомментировала встречу президента Беларуси и губернатора Самарской области

Сенатор РФ Марина Сидухина прокомментировала встречу президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Прошедшая сегодня встреча губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева с

президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко стала еще одним важным шагом в развитии сотрудничества и подтверждением устойчивости связей между нашими странами.

Самарская область и Республика Беларусь уже сегодня связаны глубокими экономическими, культурными и гуманитарными связями. Товарооборот, достигший в 2024 г. 28,4 млрд руб., говорит о высоком уровне взаимодействия. Особенно важно, что сотрудничество охватывает ключевые отрасли

— от автомобилестроения до сельского хозяйства, IT-технологий и образования.

Особого внимания заслуживает инициатива по локализации производства автокомпонентов для белорусских автозаводов на территории Самарской области. Это не только укрепляет экономические связи, но и способствует импортозамещению и технологическому развитию отечественной

промышленности.

Сельскохозяйственное и промышленное сотрудничество также имеет большой потенциал. Поставки техники и запчастей в обе стороны укрепляют взаимное сотрудничество и повышают эффективность.

Расширение авиасообщения, развитие туристических и культурных связей, а также сотрудничество в сфере образования и молодежной политики формируют прочный фундамент для долгосрочного партнерства. Важно, что молодежь из Беларуси получает качественное образование в самарских вузах, а

перспектива совместных научных и инженерных проектов открывает простор для развития инноваций.

Уверена, что договоренности, достигнутые по итогам встречи, будут последовательно реализовываться и станут важным вкладом в развитие двустороннего сотрудничества на благо наших граждан.

Встречалась с президентом Беларуси на площадке Совета Федерации. Это открытый, прямолинейный человек и очень твердый в позиции к России президент. Конечно, импонирует, что для развития сотрудничества выбрана наша Самарская область как регион, который является крупным промышленным центром, центром автомобилестроения, авиастроения. Также очень отрадно, что среди вопросов, которые обсуждались на встрече, было и развитие туристической отрасли, потому что всегда говорю о том, что внутренний и внешний туризм является внутренним и внешним стимулом для развития любого субъекта РФ".