Николай Патрушев и Игорь Комаров посетили порт Тольятти

Николай Патрушев и Игорь Комаров оценили возможности Самарской области для создания федерального портово-логистического хаба.

В четверг, 10 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находятся помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым они посетили ПАО "Порт Тольятти" — дочернее предприятие ПАО "КуйбышевАзот", ознакомились с работой портового комплекса, осмотрели мобильный автоматический комплекс выгрузки сельскохозяйственной продукции, конвейер для загрузки сыпучих навалочных материалов в морские контейнеры, универсальные складские комплексы и контейнерные площадки.

Благодаря выгодному географическому расположению и развитой инфраструктуре порт Тольятти играет важную роль в межрегиональной торговле и перевозках, обеспечивая транспортировку минерально-строительных грузов по Волге и Каме, минеральных удобрений до портов Балтики и Азовского моря, сельскохозяйственной продукции и грузов по внутренним водным путям в европейской части России.

В составе порта семи грузовых причалов, общая протяженность грузовых причальных стенок составляет 1300 м. Грузооборот порта — более 8 млн тонн, а пропускная способность — порядка 10 млн тонн.

В 2024 г. порт был признан лучшей судоходной компанией, осуществляющей грузовые перевозки по внутренним водным путям в европейской части страны, по итогам конкурса "Лидер отрасли", организованного Федеральным агентством морского и речного транспорта.

Как отметил генеральный директор ПАО "Порт Тольятти" Павел Королев, благодаря реализации программы реконструкции и модернизации производственных мощностей с 2018 г. перевалка сельхозпродукции увеличилась в девять раз, а рост общего грузооборота в пять раз.

"Мы развиваемся в соответствии с запросами клиентов, в том числе для обеспечения эффективности работы агропромышленного комплекса Самарской области. Было направлено порядка 750 млн рублей, включая инвестиционные кредиты "КуйбышевАзота", который всегда поддерживает наше развитие. На сегодня по перевалке зерна мы достигли объема в 560 тысяч тонн за навигацию. Вместимость универсальных складских комплексов составляет 10 тысяч тонн, что обеспечивает накопление до четырех судовых партий", — пояснил он.

На вопрос Николая Патрушева о планах по развитию, руководитель порта сообщил, что в краткосрочной перспективе, до 2030 г., предусмотрено строительство третьего универсального складского комплекса, еще одного причала, приобретение флота и модернизация инфраструктуры.

"В связи с тем, что у нас есть ограничения по площади, порт не может развиваться экстенсивно, расширяя участки. Мы развиваем инфраструктуру и приобретаем технологичное оборудование для интенсификации процессов. Как раз сейчас находится на реконструкции первый причал. Это ежегодная работа, мы вкладываемся в развитие и понимаем зачем", — добавил он.

Вячеслав Федорищев отметил, что областным правительством проведена оценка грузового потенциала региона и возможностей имеющихся портов в связи с проектом по созданию в Самарской области портово-логистического хаба. Николай Патрушев поручил подобрать дополнительные площадки для дальнейшего развития мультимодальной перевалки грузов в случае достижения ограничений возможностей порта Тольятти.

По мнению полномочного представителя президента Игоря Комарова, потенциал порта необходимо использовать максимально. Важно продолжать развитие портовой инфраструктуры и выстраивать новые логистические цепочки с учетом возможностей и потребностей предприятий Самарской области, а также граничащих с регионом других субъектов РФ или имеющих транспортную связанность с грузовым портом.