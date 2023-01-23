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На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 января, Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил инициированный Александром Хинштейном иск о незаконном пантеоне цыганского барона на Аллее памяти погибших сотрудников МВД на Рубежном кладбище.

Кроме того, суд направил в полицию материалы по факту возможной взятки при выделении участка под захоронение. Об этом сообщил сам депутат Госдумы в своем телеграм-канале.

О том, что на самарском кладбище "Рубежное", а именно на аллее погибших сотрудников МВД жители обнаружили гигантский пантеон цыганского барона, Александр Хинштейн написал летом 2022 года.

23 января 2023 года судом вынесено решение, которым частично удовлетворены исковые требования МКУ "Ритуал" к Виталию Смаилову (на него оформлялось выделение земли). Теперь он обязан в течение 60 дней после вступления данного судебного акта в законную силу уменьшить установленные на месте захоронения Оглы надмогильные сооружения до размеров 2,5 м на 2,2 м в длину и ширину и 2,5 м в высоту от уровня земли.

Уменьшение пантеона должно быть осуществлено путем демонтажа надмогильных сооружений, а строительный мусор - вывезен с территории кладбища в течение трех дней.

Суд также направил в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Самаре материалы по факту обнаружения признаков преступления - получения взятки должностными лицами за предоставление Смаилову места под захоронение.

"Эту историю я впервые обнародовал в прошлом августе. Жители обнаружили на Аллее памяти гигантский пантеон цыганского барона Николая Оглы, украшенный знаками $, - отметил депутат. - Для того, чтобы разместить массивный памятник, незаконно были захвачены соседние участки. Как администрация кладбища такое допустило  - вопрос риторический. Сейчас в этом разбирается инициированная мной проверка".

Проверка подтвердила, что захоронение размещено незаконно, с самозахватом соседних участков. "Только тогда "прозревшее" МКУ "Ритуал" обратилось в суд", - сообщил Александр Хинштейн.

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