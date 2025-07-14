16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Министр сельского хозяйства РФ оценила уровень развития отрасли в Самарской области Алексей Дюмин принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО На коллегии областной прокуратуры обсудили вопросы соблюдения законов в налоговой сфере В Самарской области утвердили главу ГИСН Леонид Симановский: "В Самарской области создана и действует развитая инвестиционная инфраструктура"

Федеральная власть Власть и политика

В Самарской области запустили многофункциональный сайт вневедомственной охраны Росгвардии

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главное управление вневедомственной охраны федеральной службы войск национальной гвардии РФ представило новые интернет-ресурсы, положив начало общефедеральному развертыванию информационных платформ вневедомственной охраны.

Такой сайт появился и у Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области. Эти сайты призваны стать удобным и эффективным инструментом взаимодействия с гражданами по вопросам компетенции службы.

На интернет-ресурсе представлена информация о востребованных услугах: охране объектов, квартир и автомобилей, включая перечень необходимых документов, тарифы и возможность оставить онлайн-заявку. В отдельных разделах также можно найти сведения о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, социальных гарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.

При разработке платформы приоритетное внимание было уделено обратной связи с гражданами: создана удобная форма, позволяющая оперативно получать ответы на вопросы о безопасности и предоставляемых услугах.

Кроме того, на порталах будут публиковаться новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны по Самарской области, сопровождаемые фото- и видеоматериалами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3