16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководителем СУ СКР по Самарской области назначен Павел Олейник Андрей Кислов принял участие в итоговой коллегии Минсельхоза России Главой СУ СКР по Самарской области может стать Олейник из Татарстана Умерла председатель Самарского облсуда в почетной отставке Любовь Дроздова Институту полпредов президента РФ в федеральных кругах исполнилось 25 лет

Федеральная власть Власть и политика

Руководителем СУ СКР по Самарской области назначен Павел Олейник

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главой управления Следственного комитета по Самарской области назначен Павел Олейник. По данным источников Волга Ньюс, указ об этом вышел 3 июня.

Напомним, информация о возможном назначении Олейника уже появлялась ранее. Олейник родился в 1981 г. в Энгельсе Саратовской области. В 2003 г. окончил Саратовскую государственную академию права. С 2005 г. он был на службе в органах прокуратуры, начав со старшего следователя Хвалынской горпрокуратуры. С сентября 2007 г. - в органах Следственного комитета. С октября 2020 г. Олейник - первый замруководителя СУ СКР по Татарстану.

При этом, по данным СМИ, бывший глава самарского регионального следственного управления Марат Галиханов назначен первым заместителем руководителя СУ СК в Башкортостане. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6