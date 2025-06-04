Руководителем СУ СКР по Самарской области назначен Павел Олейник

Главой управления Следственного комитета по Самарской области назначен Павел Олейник. По данным источников Волга Ньюс, указ об этом вышел 3 июня.

Напомним, информация о возможном назначении Олейника уже появлялась ранее. Олейник родился в 1981 г. в Энгельсе Саратовской области. В 2003 г. окончил Саратовскую государственную академию права. С 2005 г. он был на службе в органах прокуратуры, начав со старшего следователя Хвалынской горпрокуратуры. С сентября 2007 г. - в органах Следственного комитета. С октября 2020 г. Олейник - первый замруководителя СУ СКР по Татарстану.

При этом, по данным СМИ, бывший глава самарского регионального следственного управления Марат Галиханов назначен первым заместителем руководителя СУ СК в Башкортостане.