Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем Победы

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей региона с Днем Победы.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с великим праздником - с Днем Победы! В этом году исполняется уже 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Мы смотрим кинохронику, художественные фильмы, фронтовые фотографии, читаем книги и с благодарностью вспоминаем тех, кто выжил и кто не вернулся.
С годами остается все меньше свидетелей нашей победы, но жива память о ней. Она в нас - в том, как мы бережем друг друга и защищаем свою Родину. Сегодня, как и тогда, есть те, кто стоит на страже Отечества, и те, кто уже не вернется в родной дом. Благодарим участников специальной военной операции, которые героически защищают нас и наших детей, приближают мирное будущее. Верим - мы непобедимы! С праздником, с Днем Победы!" - сказал Игорь Комаров.
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