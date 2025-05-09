Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем Победы

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей региона с Днем Победы.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с великим праздником - с Днем Победы! В этом году исполняется уже 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Мы смотрим кинохронику, художественные фильмы, фронтовые фотографии, читаем книги и с благодарностью вспоминаем тех, кто выжил и кто не вернулся.

С годами остается все меньше свидетелей нашей победы, но жива память о ней. Она в нас - в том, как мы бережем друг друга и защищаем свою Родину. Сегодня, как и тогда, есть те, кто стоит на страже Отечества, и те, кто уже не вернется в родной дом. Благодарим участников специальной военной операции, которые героически защищают нас и наших детей, приближают мирное будущее. Верим - мы непобедимы! С праздником, с Днем Победы!" - сказал Игорь Комаров.