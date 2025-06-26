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На коллегии областной прокуратуры обсудили вопросы соблюдения законов в налоговой сфере

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В совместном заседании коллегии областной прокуратуры и УФНС России по Самарской области приняли участие руководители ключевых подразделений обеих структур: и. о. прокурора области Игорь Харитонов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кирилл Князев, заместитель руководителя Управления Дмитрий Станотин, руководители территориальных подразделений налоговой службы, прокуроры городов, районов, межрайонных прокуратур.

Фото: Прокуратура Самарской области

На заседании детально обсуждались вопросы о состоянии законности и практике прокурорского надзора, ведомственного контроля за исполнением законов в налоговой сфере, меры по взысканию задолженности по налогам и созданию чистой администрируемой среды. Представлены достигнутые результаты: в 2024 году погашено долга, обеспеченного всеми мерами взыскания — 36,5 млрд рублей. За 2024 год и 5 месяцев 2025 года проведено 1194 межведомственные комиссии по урегулированию долгов, в результате в бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей 16,1 млрд рублей. За 5 месяцев 2025 года количество налогоплательщиков, имеющих долги по обязательным платежам в бюджет, сократилось на 18%.

Налажено эффективное взаимодействие с органами прокуратуры региона по применению ареста имущества должников в рамках статьи 77 Налогового кодекса РФ. "В результате совместной работы в данном направлении среди субъектов Российской Федерации Самарская область занимает 8-е место по количеству и 10-е место по сумме санкционированных постановлений, по Приволжскому федеральному округу — 3-е место. Арест имущества рассматривается как крайняя мера действенного инструмента стимулирования должников к исполнению обязанности по уплате налогов", — отметил заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Дмитрий Станотин.

В центре внимания — борьба с недобросовестными практиками. Руководитель регионального налогового ведомства Кирилл Князев подчеркнул важность взаимодействия с прокуратурой по исключению НДС-деклараций с недостоверными данными и превентивному объявлению предостережений "выгодоприобретателям" схем.

Эффективность мер подтверждается статистикой: в Самарской области только за последние 3 года в рамках работы с чистотой администрируемой среды отмечено снижение суммы схемных операций с 33,5 млрд рублей до 7,9 млрд рублей.

"Результаты комплекса проводимых мероприятий говорят об определенных достижениях как по снижению задолженности, так и по обеспечению чистоты администрируемой среды на территории региона, вместе с тем проблема остается острой", — подчеркнул руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев.

Особое внимание на коллегии также уделили вопросу предоставления налоговых льгот участникам специальной военной операции. Итогом заседания стали конкретные поручения по дальнейшему взаимодействию налоговых органов и прокуратуры в целях увеличения доходов бюджета и поддержания здоровой экономической среды в регионе.

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