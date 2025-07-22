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Владимир Гутенев: "Проекты с белорусскими коллегами - пример взаимовыгодного сотрудничества"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев прокомментировал встречу губернатора Самарской области с президентом Беларуси.

"Состоявшаяся встреча Вячеслава Федорищева с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко - важный шаг в укреплении промышленно-экономического взаимодействия между Самарской областью и Республикой Беларусь.

Особую значимость в рамках выполнения поставленных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным задач по достижению технологического лидерства, приобретают договоренности по локализации автокомпонентов и расширению кооперации в сфере машиностроения. Это создаст прочную основу для импортонезависимости и устойчивого развития как региональных, так и союзных производственных цепочек.

Также важно, что в центре внимания - аграрное машиностроение, образование, научно-техническое сотрудничество. Расширение лизинговых программ и снятие барьеров на рынке сельхозтехники открывает реальные перспективы для сельхозпроизводителей региона.

Совместные проекты с белорусскими коллегами - это пример взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей придаст новый импульс развитию экономики Самарской области и всего Приволжского федерального округа.

В свою очередь, как глава комитета Государственной думы по промышленности и торговле буду оказывать необходимое содействие в нормативном и институциональном обеспечении этой кооперации", - заключил депутат.

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