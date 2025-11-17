Самарцы не могут вернуть деньги за несостоявшийся концерт Олега Майами

Певец и экс-участник "Дома-2" Олег Майами отменил осенний гастрольный тур по России из-за низкого спроса на билеты, а те, кто все же купил их, не могут вернуть деньги.

В октябре и ноябре артист должен был выступить в 14 городах России, но передумал. Концерт в Самаре был запланирован на 5 октября. Теперь граждане массово обращаются в Роспотребнадзор, пытаясь взыскать потраченные на билеты деньги.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что вернуть потраченные средства поклонники артиста имеют полное право. Для этого сначала необходимо обратиться к организатору мероприятия или юридическому лицу, у которых был приобретен билет (электронный билет) (билетный оператор). При возврате электронного билета к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, а также копия электронного кассового чека. Если организатор мероприятия и/или билетный оператор не отреагировал на претензию потребителя либо ответил отказом, то следует обратиться с исковым заявлением в суд. Управление предлагает помощь в написании претензии или подготовке искового заявления.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что приобретатели билетов имеют право на возмещение иных убытков, связанных с несостоявшимся концертом (сервисного сбора, расходы на проезд или проживание в гостинице), неустойки в размере 3% от стоимости билета за нарушение установленных сроков оказания услуги, а также компенсацию морального вреда.